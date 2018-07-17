В технологический университет приехали студенты из Китая

В Беларусь с другого континента. В столичный технологический университет по обмену опытом приехали студенты из Китая. 20 человек две недели будут проходить практику на факультете принттехнологий. Лекции выходят за пределы аудиторий. Экскурсии в лесничествах, издательствах и музеях.

Наталья Кезик присоединилась к группе гостей из Поднебесной. Полтысячи фотоснимков из Беларуси. Чень Яцин за неделю в столице уже собрала довольно разнообразный архив на память. Больше всего студентке Шанхайского колледжа нравятся путешествия по белорусским лесам и заповедникам. На этот раз остановились в Негорельском опытном лесничестве. Гостей впечатлили огромные белорусские деревья, красивые растения и даже камни.

Следующей остановкой стал Несвижский замок. Проходя по княжеским покоям, китайские гости не сразу поняли, что здесь одновременно жили несколько поколений одной семьи. Согласно китайской истории, в их замках жил всегда только император. Кстати, чтобы получить возможность прилететь в Беларусь, зарубежным студентам также необходимо было пройти серьезный кастинг на родине.

По обмену китайские студенты в технологический университет приезжают второй год подряд. В программе практические занятия в университете и на печатных предприятиях.

Для отдыха пешие прогулки по экологическим тропам, экскурсии в Беловежскую пущу, Березинский заповедник. Такие привычные для нас и очень экзотические объекты для зарубежных гостей.

В то же время Шанхайский полиграфический колледж также принимает на учебу и белорусских студентов. Две недели у них также есть возможность изучить печатные технологии в Китае. А затем, возможно, продолжить обучение в Шанхайском колледже еще один год.