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В технологический университет приехали студенты из Китая
В Беларусь с другого континента. В столичный технологический университет по обмену опытом приехали студенты из Китая. 20 человек две недели будут проходить практику на факультете принттехнологий. Лекции выходят за пределы аудиторий. Экскурсии в лесничествах, издательствах и музеях.
Наталья Кезик присоединилась к группе гостей из Поднебесной. Полтысячи фотоснимков из Беларуси. Чень Яцин за неделю в столице уже собрала довольно разнообразный архив на память. Больше всего студентке Шанхайского колледжа нравятся путешествия по белорусским лесам и заповедникам. На этот раз остановились в Негорельском опытном лесничестве. Гостей впечатлили огромные белорусские деревья, красивые растения и даже камни.
Следующей остановкой стал Несвижский замок. Проходя по княжеским покоям, китайские гости не сразу поняли, что здесь одновременно жили несколько поколений одной семьи. Согласно китайской истории, в их замках жил всегда только император. Кстати, чтобы получить возможность прилететь в Беларусь, зарубежным студентам также необходимо было пройти серьезный кастинг на родине.
По обмену китайские студенты в технологический университет приезжают второй год подряд. В программе практические занятия в университете и на печатных предприятиях.
Для отдыха пешие прогулки по экологическим тропам, экскурсии в Беловежскую пущу, Березинский заповедник. Такие привычные для нас и очень экзотические объекты для зарубежных гостей.
В то же время Шанхайский полиграфический колледж также принимает на учебу и белорусских студентов. Две недели у них также есть возможность изучить печатные технологии в Китае. А затем, возможно, продолжить обучение в Шанхайском колледже еще один год.
Впереди у гостей из Китая довольно насыщенная программа. Кроме современных издательств, на днях в Полоцке ознакомятся с историей книгопечатания. Также посетят столичные театры и цирк. А в воскресенье отправятся на родину с самыми приятными воспоминаниями о Беларуси.
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