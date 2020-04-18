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В технопарке БНТУ на 3D-принтерах разрабатывают защитные маски и устройства для подачи кислорода

Каркас маски печатается на принтере, а защитный экран для него вырезается на лазерном станке. Со вторника специалисты выпустили более 300 таких изделий и сотню специальных кислородных систем. Медицинское оборудование было передано в военный госпиталь, Минский областной противотуберкулезный диспансер, Вилейскую центральную больницу и столичные клиники. Все разработки осуществляются на безвозмездной основе.
Технопарк БНТУ работает в медицинской сфере вот уже 17 лет. В основном выпускают изделия для травматологии и ортопедии, а также для кардиологии.

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