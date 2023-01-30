В технопарке Бреста появился 3D-принтер для печати автомобильных запчастей

С февраля месяца заселяются резиденты, существующие резиденты, которые ожидали эти площади. И по факту заполняемость практически сразу 80 % на текущий день. У многих ожидание производственных помещений очень высокое. Уже сейчас на одно помещение может быть несколько потенциальных участников.

Дмитрий Макарук, директор Брестского научно-технологического парка