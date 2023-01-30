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В технопарке Бреста появился 3D-принтер для печати автомобильных запчастей

Автомобильные запчасти теперь можно напечатать на принтере. В технопарке Бреста появился 3D-станок. Оборудование работает с высокопрочным пластиком и может отлить какую угодно форму украшений, фурнитуры и даже деталей двигателя. 3D-принтер купили, чтобы выполнять заказы для малого и среднего бизнеса, который раньше не мог позволить себе литье, так как его нужно было заказывать крупными партиями.

Сейчас в Брестском технопарке продолжается реконструкция. Он станет больше сразу на 13 тысяч квадратных метров. Это позволит открыть новые производства и пригласить больше резидентов. Сейчас их 55.

С февраля месяца заселяются резиденты, существующие резиденты, которые ожидали эти площади. И по факту заполняемость практически сразу 80 % на текущий день. У многих ожидание производственных помещений очень высокое. Уже сейчас на одно помещение может быть несколько потенциальных участников.
Дмитрий Макарук, директор Брестского научно-технологического парка

Какие именно резиденты придут в технопарк, станет известно в марте - их проекты покажут на большой конференции.

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