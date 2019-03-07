В теплицах на окраине Орши знают рецепт красивого букета

В канун 8 Марта цветочные магазины наполняются тюльпанами, розами, цикламенами. Если посчитать по стране, то производители праздничной продукции заготовили к Международному женскому дню порядка полутора миллионов цветков. Именно на начало марта приходится годовой пик продаж. Но мало кто знает, что подготовка к весеннему празднику начинается еще в начале зимы. Рецепт красивого букета - в репортаже Ольги Масловской.



Вечное солнце и не ниже +18. Вот рецепт хорошего настроения, точнее, подарка, который украсит даже самый ненастный день. Оазис на окраине Орши - современный мультифункциональный производственный комплекс, где в промышленных масштабах выращивают главный атрибут 8 Марта - цветы. Только тюльпанов в теплицах 7 сортов: розово-фиолетовые "Барселона", белые "Альбатрос" и "Геранди" - красные с крупными бутонами. Первый 8-мартовский цветок сняли 20 февраля. Чтобы бутон оставался свежим, тюльпан еще некоторое время хранят на луковице и срезают его лишь перед отправкой к покупателям.



За неделю до 8 Марта цветы из оршанских теплиц отправляются в путешествие по Беларуси и России. Соседи оценили качество продукции. Санкт-Петербург, Москва, а в прошлом году 150 тысяч оршанских тюльпанов украсили праздник жительниц Архангельска.



В отличие от садовых тюльпанов, которые зацветут и на следующий год, тепличные растения используют всего один раз. Уже в мае производитель делает заказ на новые луковицы. А вот настроение розы спрогнозировать гораздо сложнее.



В теплицах с розами настоящие тропики: +28 и влажно. Цветок выращивают на минеральной вате, товарную розу снимают вручную, а калибрует и упаковывает машина.



В комплексе трудятся 50 человек, и у них всегда хорошее настроение. Еще бы, ведь сезонной депрессии, пусть и под искусственным солнцем, не бывает. Труд кропотливый и в основном женский.



И здесь никогда не согласятся с тем, что цветы в день 8 Марта - избитый штамп, ведь представить этот праздник без подаренного с любовью букета невозможно!