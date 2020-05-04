В теплом сезоне 2020 желтый цвет в центре внимания

Антиобраз

Желтый - ультрамодный цвет сезона. Тотал лук тоже хорошо. Но не во всех случаях. От этого образа рябит в глазах. Плюс теплые оттенки смешаны с холодными. Полный кавардак. А черные туфли делают образ тяжелым, устаревшим и явно не летним.

Что в тренде?

Желтый цвет - один из самых летних и жизнерадостных. И в теплом сезоне 2020 он в центре внимания. Институт цвета «Пантон» в мировую модную палитру включил сразу два оттенка желтого.

Насыщенный, чарующий, пряный шафран. С оранжевым подтоном и горячим характером.

И нежный, неуловимый, вдохновляющий оттенок солнечного света. Он разбеленный, ненавязчивый, но на 100 % позитивный.

Трендовый образ № 1

Делаем образ более свежим, современным и гармоничным. Снимаем туфли, надеваем базовые кроссовки. Сверху оставляем только футболку с фруктовым принтом. Мы приглушили буйство цвета, и теперь образ радует глаз, он легкий и подходит сезону.

Трендовый образ № 2

Желтый необязательно сочетать только со спокойными цветами, можно взять и смелое сочетание: желтый и фиолетовый. Но в таком случае нам обязательно понадобятся базовые вещи, которые все и уравновесят.

В итоге у нас 2 яркие вещи: яркая фиолетовая юбка, яркий желтый джуд. И 2 базовые: белая футболка, белый джуд. Баланс!

Модные выводы