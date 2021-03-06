В эти минуты в теплой предпраздничной атмосфере стартует "Весенний автопробег". Для представительниц прекрасного пола подготовили приятный сюрприз! Участники акции колонной отправятся с парковки "Лебяжего" - маршрут пройдет через улицы столицы. Наша съемочная группа присоединилась к автопробегу. Подробности расскажем в 15 часов.