3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"В тишине перед рассветом" - выставочный проект ко Дню Независимости в Национальном художественном музее
Национальный художественный музей транслирует "В тишине перед рассветом". Белорусские сюжеты о войне, написанные на бумаге размером со спичечный коробок, и масштабные полотна после победной эпохи. Новый выставочный проект - ко Дню Независимости. В периметре двух залов - произведения 40-х и начала 50-х годов. Документалистика через масло и карандаш. На большинстве работ можно прочесть и Минск.
Реконструкция эпохи через ткачиху в видении мастера Асафьева, солнечный день 1958 года и портрет народной артистки БССР Васильевой. Более полусотни картин и скульптур расскажут о возрождении страны из пепла.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей