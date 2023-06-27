"В тишине перед рассветом" - выставочный проект ко Дню Независимости в Национальном художественном музее

Национальный художественный музей транслирует "В тишине перед рассветом". Белорусские сюжеты о войне, написанные на бумаге размером со спичечный коробок, и масштабные полотна после победной эпохи. Новый выставочный проект - ко Дню Независимости. В периметре двух залов - произведения 40-х и начала 50-х годов. Документалистика через масло и карандаш. На большинстве работ можно прочесть и Минск.