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"В тишине перед рассветом" - выставочный проект ко Дню Независимости в Национальном художественном музее

Национальный художественный музей транслирует "В тишине перед рассветом". Белорусские сюжеты о войне, написанные на бумаге размером со спичечный коробок, и масштабные полотна после победной эпохи. Новый выставочный проект - ко Дню Независимости. В периметре двух залов - произведения 40-х и начала 50-х годов. Документалистика через масло и карандаш. На большинстве работ можно прочесть и Минск.

Реконструкция эпохи через ткачиху в видении мастера Асафьева, солнечный день 1958 года и портрет народной артистки БССР Васильевой. Более полусотни картин и скульптур расскажут о возрождении страны из пепла.

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