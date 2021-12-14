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В ТЛЦ Белорусский союз женщин поздравил молодых мам - беженкам вручили подарки
В отличие от ЕС, белорусская сторона продолжает оказывать всю необходимую помощь беженцам, которые застряли на европейской границе. В лагере остается менее 800 человек, среди них женщины, старики и около 200 детей. В основном милости от Евросоюза продолжают ожидать самые незащищенные люди, которые бежали семьями от войны и разрухи. Некоторые из женщин - в положении. Белорусские врачи уже приняли роды у трех счастливых мам - для двоих из них это были первые роды.
И сегодня Гродненская областная организация Белорусского союза женщин поздравила молодых мам с прибавлением: беженкам вручили подарки: все необходимое для рожениц и игрушки для малышей. Белорусский союз женщин возьмет молодых мам под свою опеку.
Угроза для Евросоюза?
В западной прессе продолжают утверждать, что все эти люди - террористы и угроза для Евросоюза. Против беременных женщин, детей и инвалидов к границе стягивают бронетехнику и вооруженных солдат. Нынешний миграционный кризис в полной мере оголил настоящее лицо тех, кто без устали и десятилетиями заявлял с высоких трибун о солидарности и важности каждой жизни.
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