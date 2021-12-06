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В ТЛЦ для беженцев созданы необходимые условия, для желающих есть возможность вернуться на родину
Беженцы на белорусско-польской границе продолжают надеяться, что Европа откликнется на их беду. Спасаясь от войны и разрухи в своих странах, люди не предполагали, что встретят такое безразличие на границе со стороны ЕС. Уже больше трех недель помощь им оказывают только белорусы. В транспортно-логистическом центре созданы необходимые условия. У людей есть кров, питание, решены элементарные бытовые вопросы. Для тех, кто не выдержал такой "европейской гостеприимности", существует возможность вернуться на родину. Но большинство беженцев еще надеются на человеческое к себе отношение со стороны Европейского союза.
Впереди очередной день и новые надежды на то, что Европейский союз все-таки предоставит гуманитарный коридор для беженцев.
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