В ТЛЦ на белорусско-польской границе около 500 человек, больше сотни из которых дети

Новый год встретили и в лагере беженцев на белорусско-польской границе. Здесь по-прежнему находятся около 500 человек, больше сотни из которых дети. Этим людям некуда возвращаться - на родине у них война. Как оказалось, Европейскому союзу, куда шли обездоленные в надежде на лучшую жизнь, они не нужны. Чтобы скрасить их пребывание в лагере и поделиться праздничным настроением, с подарками к ним приехали Дед Мороз и Снегурочка. Между тем, правозащитники видят в Польше, которая возглавила в этом году ОБСЕ, пример бесчеловечного и антигуманного обращения с беженцами и взывают к странам - членам организации расследовать все жестокие инциденты на белорусско-польской границе.