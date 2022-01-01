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В ТЛЦ на белорусско-польской границе около 500 человек, больше сотни из которых дети
Новый год встретили и в лагере беженцев на белорусско-польской границе. Здесь по-прежнему находятся около 500 человек, больше сотни из которых дети. Этим людям некуда возвращаться - на родине у них война. Как оказалось, Европейскому союзу, куда шли обездоленные в надежде на лучшую жизнь, они не нужны. Чтобы скрасить их пребывание в лагере и поделиться праздничным настроением, с подарками к ним приехали Дед Мороз и Снегурочка. Между тем, правозащитники видят в Польше, которая возглавила в этом году ОБСЕ, пример бесчеловечного и антигуманного обращения с беженцами и взывают к странам - членам организации расследовать все жестокие инциденты на белорусско-польской границе.
Интервью польского военнослужащего Эмиля Чечко
О таких фактах недавно поведал миру сбежавший военный польской армии Эмиль Чечко, что стало убедительным доказательством ранее задокументированных фактов как профильными структурами ООН и Совета Европы, так и агентством Евросоюза Frontex.
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