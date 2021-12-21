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В ТЛЦ на границе приступили к работе волонтеры из Белорусского союза женщин

Белорусские волонтеры продолжают работу в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе. Беженцев обеспечивают горячим питанием, водой и всем необходимым. Красный Крест и другие международные организации привозят гуманитарные грузы. Работает на месте и мобильный медпункт: за прошедшие сутки к белорусским медикам обратились 55 беженцев, в основном с простудой. 11 человек сейчас в больнице, три роженицы в кризисном центре. Особое внимание детям: для них в ближайшее время будут организованы мобильные образовательные пункты.

Сегодня на границе приступили к работе волонтеры из Белорусского союза женщин. В ближайшие дни прибудет делегация Международной организации по миграции.

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