В ТЛЦ на границе приступили к работе волонтеры из Белорусского союза женщин

Белорусские волонтеры продолжают работу в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе. Беженцев обеспечивают горячим питанием, водой и всем необходимым. Красный Крест и другие международные организации привозят гуманитарные грузы. Работает на месте и мобильный медпункт: за прошедшие сутки к белорусским медикам обратились 55 беженцев, в основном с простудой. 11 человек сейчас в больнице, три роженицы в кризисном центре. Особое внимание детям: для них в ближайшее время будут организованы мобильные образовательные пункты.



Сегодня на границе приступили к работе волонтеры из Белорусского союза женщин. В ближайшие дни прибудет делегация Международной организации по миграции.