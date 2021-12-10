В ТЛЦ остаются около тысячи человек - они надеются, что Польша откроет для них гуманитарный коридор

Сдетьми начали работать белорусские кризисные психологи ипредставители ЮНИСЕФ, поздравления получает и отец первого ребенка, родившегося на белорусской земле. К госпитализации готовятся несколько беременных женщин. О реальных судьбах - репортаж Юрия Карнеловича.

33-й день на границе

Ребаз Ахмат Али в лагере беженцев с супругой и маленькой дочкой. Бывший таксист решился на переезд в Европу вместе с семьей после того, как на родине потерял работу и жилье. К тому, что ЕС от них отвернется, были не готовы. Жена на девятом месяце беременности, со дня на день должен родиться ребенок.

На родине у нас нет перспектив, там разруха. Похоже, не нужны мы и Европе. Только белорусы о нас заботятся. Большое вам спасибо. Мы ждем пополнение в семье, девочку. Уже и имя придумали - Мелина. Очень надеемся, что нам помогут и жену отправят в роддом. А там будь что будет. В Германии у жены живет брат. И мы туда будем стремиться.
Ребаз Ахмат Али, беженец из Ирака

В ближайшие дни супругу Ребаза ждут в Гродненском перинатальном центре. Там обязательно помогут, как помогли и другу семьи Рэджи. Вчера его жена родила мальчика. У отца смешенные чувства радости и тревоги.

Я очень счастлив, что стал отцом, я разговаривал с супругой по телефону, у нее все хорошо. О ней заботятся врачи. Спасибо им. Но я не знаю, что будет дальше, что нам делать. Наша цель - Германия.
Рэджи Али, беженец из Ирака

Жена Рэджи - Шилан Омер - чувствует себя хорошо. Ее разместили вместе с малышом в отдельной палате. Сейчас главное для нее - забота о сыне.

Мне очень нравится здесь, в больнице. Я чувствую огромную заботу врачей. Спасибо им огромное. У меня все хорошо.
Шилан Омер Али, беженка из Ирака

В самом же лагере все по-прежнему. Поддержка от белорусов и дни ожидания.

В лагере беженцев в ТЛЦ находятся около тысячи человек. Среди них много женщин и детей. Созданы минимальные комфортные условия для существования. У беженцев есть теплые вещи. Сооружают вот такие спальные места, завешивают их одеялами пледами. Вот так спасаются от холода.

В лагере сегодня все внимание детям. Свою работу здесь начали представители ЮНИСЕФ и управления образования. За эмоциональным состоянием несовершеннолетних следят кризисные психологи. Сегодня они изучили поведение малышей и разрабатывают специальные программы групповых и индивидуальных занятий.

Есть определенные трудности, связанные с пребыванием у них и пониманием ситуации. Они все находятся в достаточно тревожном состоянии. Системность работы, взаимодействия с ними будет связана с использованием различных техник психологических, для того, чтобы они ощущали себя комфортно, насколько это можно в таких условиях. Психологи смогут оказать помощь тем, кто действительно в этом нуждается.
Наталья Запасник, педагог-психолог, методист Гродненского областного института развития образования

Специалисты продолжают следить и за здоровьем детей. Более половины всех обращений к медикам приходится на несовершеннолетних. Простуда, инфекции, боли в животе - диагнозы у всех практически одинаковые. В более тяжелых случаях маленьких пациентов направляют на госпитализацию. Накануне в детскую больницу доставили мальчика с подозрением на аппендицит.

Хирургическая патология была исключена. У ребенка имеются признаки респираторной инфекции. В настоящее время в течение двух-трех дней требует лечения в стационаре. Что мы, собственно говоря, и сделаем.
Александр Хмеленко, завотделением Гродненской областной детской клинической больницы

Пока белорусы стараются помочь, Европа предпочитает отмалчиваться, делать вид, что проблемы не существует. Беженцы продолжают ждать, когда же Польша откроет для них гуманитарный коридор.