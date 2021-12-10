В ТЛЦ остаются около тысячи человек - они надеются, что Польша откроет для них гуманитарный коридор
Сдетьми начали работать белорусские кризисные психологи ипредставители ЮНИСЕФ, поздравления получает и отец первого ребенка, родившегося на белорусской земле. К госпитализации готовятся несколько беременных женщин. О реальных судьбах - репортаж Юрия Карнеловича.
33-й день на границе
Ребаз Ахмат Али в лагере беженцев с супругой и маленькой дочкой. Бывший таксист решился на переезд в Европу вместе с семьей после того, как на родине потерял работу и жилье. К тому, что ЕС от них отвернется, были не готовы. Жена на девятом месяце беременности, со дня на день должен родиться ребенок.
На родине у нас нет перспектив, там разруха. Похоже, не нужны мы и Европе. Только белорусы о нас заботятся. Большое вам спасибо. Мы ждем пополнение в семье, девочку. Уже и имя придумали - Мелина. Очень надеемся, что нам помогут и жену отправят в роддом. А там будь что будет. В Германии у жены живет брат. И мы туда будем стремиться.
В ближайшие дни супругу Ребаза ждут в Гродненском перинатальном центре. Там обязательно помогут, как помогли и другу семьи Рэджи. Вчера его жена родила мальчика. У отца смешенные чувства радости и тревоги.
Я очень счастлив, что стал отцом, я разговаривал с супругой по телефону, у нее все хорошо. О ней заботятся врачи. Спасибо им. Но я не знаю, что будет дальше, что нам делать. Наша цель - Германия.
Жена Рэджи - Шилан Омер - чувствует себя хорошо. Ее разместили вместе с малышом в отдельной палате. Сейчас главное для нее - забота о сыне.
Мне очень нравится здесь, в больнице. Я чувствую огромную заботу врачей. Спасибо им огромное. У меня все хорошо.
В самом же лагере все по-прежнему. Поддержка от белорусов и дни ожидания.
В лагере беженцев в ТЛЦ находятся около тысячи человек. Среди них много женщин и детей. Созданы минимальные комфортные условия для существования. У беженцев есть теплые вещи. Сооружают вот такие спальные места, завешивают их одеялами пледами. Вот так спасаются от холода.
В лагере сегодня все внимание детям. Свою работу здесь начали представители ЮНИСЕФ и управления образования. За эмоциональным состоянием несовершеннолетних следят кризисные психологи. Сегодня они изучили поведение малышей и разрабатывают специальные программы групповых и индивидуальных занятий.
Есть определенные трудности, связанные с пребыванием у них и пониманием ситуации. Они все находятся в достаточно тревожном состоянии. Системность работы, взаимодействия с ними будет связана с использованием различных техник психологических, для того, чтобы они ощущали себя комфортно, насколько это можно в таких условиях. Психологи смогут оказать помощь тем, кто действительно в этом нуждается.
Специалисты продолжают следить и за здоровьем детей. Более половины всех обращений к медикам приходится на несовершеннолетних. Простуда, инфекции, боли в животе - диагнозы у всех практически одинаковые. В более тяжелых случаях маленьких пациентов направляют на госпитализацию. Накануне в детскую больницу доставили мальчика с подозрением на аппендицит.
Хирургическая патология была исключена. У ребенка имеются признаки респираторной инфекции. В настоящее время в течение двух-трех дней требует лечения в стационаре. Что мы, собственно говоря, и сделаем.
Пока белорусы стараются помочь, Европа предпочитает отмалчиваться, делать вид, что проблемы не существует. Беженцы продолжают ждать, когда же Польша откроет для них гуманитарный коридор.