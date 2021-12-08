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В ТЛЦ волонтеры организовали для малышей настоящее цирковое представление
На белорусско-польской границе до сих пор находятся около тысячи беженцев, попавших в сложную жизненную ситуацию. Белорусы делают все, чтобы их поддержать, особенно в такой непривычный для них мороз.
Горячая еда, вода, медпомощь, полевая баня. Особое внимание детям, их в лагере больше сотни. Сегодня в ТЛЦ приехали клоуны. Волонтеры организовали для малышей настоящее цирковое представление:провели конкурсы и раздали подарки.
Температура сегодняшней ночью опустится до минус 15 градусов, поэтому людям выдают дополнительные одеяла и пледы. В случае необходимости в лагерь готовы доставить тепловые пушки.
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