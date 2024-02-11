В ток-шоу "Экономическая среда. ПЛЮС" обсудили цены в магазинах и по регионами - почему продукты где-то дороже

Цены - тема всегда в топе направлений, которые волнуют население. Тоже, кстати, один из основных конкурентных преимуществ на рынке. Сделал хорошо и недорого, не забыл про маркетинг - считай, обеспечил продажи. Как в Беларуси формируется стоимость и удалось ли взять ее под контроль? Спойлер, конечно. Цены контролируются. Внимание! Адекватным для всех участников рынка способом. То есть принимаются в учет интересы и производителей, и магазинов, и конечно, покупателей.

Обо всем этом говорили в среду на большом ток-шоу "Экономическая среда. ПЛЮС". В течение практически двух часов гости в студии отвечали на вопросы журналистов, экспертов и белорусов - сразу несколько съемочных групп собирали мнения на улицах городов, в социальных сетях, а также изучали те комментарии, которые граждане прислали в наш чат-бот перед записью программы. Сейчас покажем вам самое интересное на примерах. Катерина Круталевич продолжит.

Удар по ценам

Цены, как они формируются, почему что-то стоит дороже, а что-то дешевле - всегда остается для покупателя если не загадкой, то вопросом. Нам нравится, когда в магазинах снижаются ценники, и тут возникает внутренний вопрос "так, а почему раньше было дороже?" Магазин на этом зарабатывает, производитель, или может качество продукта стало ниже, сроки подошли? Версий много. Поэтому, чтобы разобраться, как формируется цена в белорусских магазинах, мы собрали всех причастных к этим процессам в одном ток-шоу и задали все волнующие вопросы.

Зрителей попросили подключиться к теме. Запустили свой опрос, чат-бот работал в соцсетях.

В студии -эксперты: журналисты, аналитики, владельцы магазинов и производственники. Обсуждаемобновленное постановление по ценам.

Документ № 713 появился как постановление, которое должно регулировать цены в Беларуси. Именно в такой формулировке, поскольку это процесс. Условия меняются, игроки на рынке, есть вопросы по импорту. Но в целом тему цен поднял Президент. Посыл был простой: если что-то начинает стоить для белорусов дороже, должно быть обоснование. И от производителя, и от продавца.

"Речь не шла о замораживании или даже сдерживании цен. "Речь шла о регулировании ценообразования. Где-то сдерживали. Где-то цены подрастали. Экономику не обманешь", - отметил белорусский лидер 21 декабря 2023.

"Я хочу, чтобы вы понимали, что отступления ни влево, ни вправо от этой проблемы не будет. Это вопрос нравственный, политический, стратегический. Как хотите называйте. Но главное - это вопрос справедливости", - подчеркнул белорусский лидер.





Со старта - задача оказалась не самой простой. Вызвала много резонанса, но, цены замерли. Основным игроком на этом поле стал МАРТ - Министерство антимонопольного регулирования и торговли с помощью Комитета госконтроля, Минэкономики, исполнительной власти, производителей, сетей, взялось за все концы этого клубка - и вот эффект.

Мы даже перевыполнили план. Задача была 7-8 %, обеспечен был рост цен не более 5,8 %. Во-первых, было замедление самих цен, сдерживания ценовой ситуации в торговле. И самое главное, мы в некоторые месяцы вообще наблюдали дефляцию, то есть цены снижались к уровню прошлого года. Алексей Богданов, министр Министерства антимонопольного регулирования и торговли

И все равно в белорусских магазинах периодически находятся огурцы по запредельной стоимости.

"А что случилось, - спрашивает женщина в ТikTok, - огурцы по 14 рублей, даже перец дешевле".

Комментарии в студии - надо смотреть на производителя. Белорусский огурец столько стоить не может. Но и выбор у покупателей забирать нельзя.

Председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева пояснила, что было повышение цен, которое было в определенной степени обусловлено завозом импортного товара, потому что предполагали, что наши производители не смогут обеспечить спрос перед Новым годом в огурцах за счет отечественных производителей. Но, по ее словам, наши отечественные производители действительно очень хорошо отработали в прошлом году, и то поручение, которое давал глава государства неоднократно на совещаниях, оно выполнено. "Сегодня доля отечественного огурца на белорусском рынке составляет более 80 %. И прирост более 10 % за год. То есть в 2024 году под Новый год у нас есть шанс есть исключительно свои и совсем по другой цене", - заключила она.

Из социологических опросов - цены белорусов по-прежнему продолжает волновать, но это больше история про популярные темы для разговора. Социального напряжения нет. Тем более что белорусы по той же статистике стали чаще выбирать товары сегмента премиум.

До октября прошлого года в среднем на человека выходило по продуктам питания порядка 687 рублей в бюджете семьи. И мы посмотрели по январю, сколько сейчас эта корзина составляет на семью из 4 человек из обязательного - по нашим подсчетам получилось 1 тыс. 9 рублей. Что происходит, когда растут цены? Люди наоборот ужимаются, начинают покупать более дешевые продукты питания. У нас в стране пошло по-другому, начали более качественно питаться, более правильно питаться. Елена Манкевич, заместитель председателя Белорусской федерации профсоюзов

Здесь роль, конечно, может сыграть так называемая персональная инфляция. Когда человек чаще выбирает дорогие импортные продукты и, исходя из этого, оценивает ситуацию в целом: "Ну вот, стало дороже…"

Если смотреть по регионам, потребительская корзина сегодня дешевле всего в Могилевской области, дороже в Минске. Не на критичные суммы. Но все же.

Производители, продавцы, покупатели. Первые в самом сложном положении. Если магазин жонглирует тысячами наименований, то здесь узкая направленность, "фарш назад не провернешь". Но именно это сделаем, чтобы отследить стоимость колбас.

Основное в структуре себестоимости колбасы - это мясо, это порядка 60 %. Также туда входит стоимость специй, оболочки, клипсы, и непосредственно затраты мясного цеха. Т.е. это затраты на работу оборудования, затраты на оплату труда персонала, электроэнергия, вода. Евгений Межень, главный экономист УП агрокомбинат "Ждановичи"

Выходит, все работы (от туши до готовой колбасы) укладываются в 40 % первоначальной стоимости. Еще до 20 % могут накинуть уже сами магазины. Им тоже над чем-то надо заработать. И представители сетей уверяют, что они делают все возможное, чтобы цены не кусались.

Важный ликбез - постановление № 713 - не белорусское ноу-хау - это мировая практика. Да, нужно брать в расчет национальные особенности экономики страны, но лучше всего о регулировании цен говорят сами люди. Особенно когда у них есть возможность сравнить.

Для объективности картины мы спросили исключительно белорусов: насколько подорожала их продуктовая корзина за последнее время.

При таких вводных, белорусы, согласно соцопросам, в целом одобряют регулирование цен - сторонников этого механизма стало больше. Подводя итог - 713 постановление - это живой механизм. В него, конечно, будут вноситься корректировки и постоянно, но главное - понимать, что любая игра в сверхприбыль - это обман самих себя. Потому что мы все ходим в одни и те же магазины. Это если о "внутренней мотивации", почему стоит играть честно, ну а уже за всем остальным эффективно последит государство.