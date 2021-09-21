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В Толочинском районе молодежь помогает аграриям собирать урожай яблок
Студенты и учащиеся - в помощь аграриям на уборке урожая. Молодежный десант трудится на плантациях Витебского, Лепельского, Оршанского, Полоцкого, Поставского и Толочинского районов. В последнем на территории самого большого сада страны ведется уборка яблок. Их здесь 12 сортов - в основном белорусской селекции. Садоводы Толочинского консервного завода давно сотрудничают с учебными заведениями. В эти дни собрать урожай помогают студенты Витебского университета имени Машерова.
Собрать весь урожай яблок - четыре тысячи - так? Каждый человек убирает в день от 400 до тонны. Вы представляете, сколько должно быть работы? В идеале на каждый сорт, когда он начинает созревать, период уборки должен быть не более десяти дней.
Летом ездила на сбор ягоды, очень понравилось, решила еще раз съездить. Работать тяжелее. Опыт, компания, отдых от дома, возможно, тоже хороший бонус. И, в целом, это очень полезно для здоровья.
Сады Толочинского консервного завода занимают площадь свыше 700 гектаров. За день здесь собирают до 100 тонн яблок. Выращивают также вишню, сливу, черную и красную смородину, крыжовник и голубику.
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