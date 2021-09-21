В Толочинском районе молодежь помогает аграриям собирать урожай яблок

Собрать весь урожай яблок - четыре тысячи - так? Каждый человек убирает в день от 400 до тонны. Вы представляете, сколько должно быть работы? В идеале на каждый сорт, когда он начинает созревать, период уборки должен быть не более десяти дней.

Виктор Булыгин, начальник подразделения "Промышленное садоводство" Толочинского консервного завода