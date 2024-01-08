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В Толочинской ЦРБ открыли обновленное терапевтическое отделение

Комфорт пациентов и персонала, доступность медицины, улучшение условий жизнедеятельности во всех сферах - в Год качества это актуально.

В Толочинской центральной районной больнице открыли обновленное терапевтическое отделение. Отремонтировали палаты, заменили оборудование, установили новую мебель. Обновили и объекты здравоохранения в сельской местности. За минувший год отремонтировали 14 ФАПов и 4 сельские врачебные амбулатории.

В Кохановской районной больнице многое сделано. В отделении сестринского ухода заменили окна, отремонтировали пищеблок. И, конечно, не забываем о здравоохранении города. Ранее мы открывали стоматологическое отделение, проводилось благоустройство территории, обновили оборудование для реанимации и для стоматологии.
Алексей Вишневский, главврач Толочинской ЦРБ

В команду медиков Толочинского района пришли 12 молодых специалистов. 80 процентов - по целевому направлению.

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