В Толочинской ЦРБ открыли обновленное терапевтическое отделение

В Кохановской районной больнице многое сделано. В отделении сестринского ухода заменили окна, отремонтировали пищеблок. И, конечно, не забываем о здравоохранении города. Ранее мы открывали стоматологическое отделение, проводилось благоустройство территории, обновили оборудование для реанимации и для стоматологии.

Алексей Вишневский, главврач Толочинской ЦРБ