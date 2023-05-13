В Тольятти прибыли 19 новых автобусов МАЗ из антисанкционной линейки

В Тольятти электробусов весомая доля местного автопарка приходится на белорусские МАЗы. В рамках новой партии прибыли 19 новых автобусов из антисанкционной линейки. Но потребности города куда больше.

По словам главы городского округа Тольятти Николая Ренца, это не последняя партия. "Уже есть решение о том, что мы еще получим возможность за счет правительства Самарской области еще 50 автобусов приобрести в дополнение к этим 19. Решение такое губернатором уже принято", - отметил он.

Кстати, МАЗы ездят по Тольятти уже почти 20 лет. До сих пор в ходу некоторые модели из самой первой партии. Но, конечно, за эти годы производитель сделал огромный шаг вперед.

Заместитель коммерческого директора, начальник управления продаж пассажирской техники ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Владимир Дормаш рассказал, что автобусы оснащаются видеокамерами, внутренними и наружными системами валидации, системами GPS-навигации.

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Качество белорусской техники подтверждает и компания-дилер нашего производителя. В прошлом году на российский рынок продали более тысячи автобусов и грузовиков. Но важно не только реализовать, но и обеспечить сервис продукции. Такой подход выделяет наш бренд на фоне конкурентов.

Гендиректор официального дилера ОАО "МАЗ" Николай Мозырец говорит, что МАЗ на российском рынке выглядит поинтереснее из-за сервиса, потому что политика у МАЗа такова, что без сервиса стараются не продавать автобусы, и за счет этого есть большой плюс.

Кстати, сам Николай Михайлович родился в Беларуси. Оттого и наши МАЗы для него - близкие сердцу машины, которыми он по праву гордится.

Тольятти - это столица легкового автомобилестроения России. Именно здесь расположен АВТОВАЗ. Больше тридцати тысяч человек ежедневно трудятся над выпуском машин из легендарного семейства "Лада". 2022-й завод пережил непросто, и тем не менее, продолжает работать, производить автомобили и платить зарплату сотрудникам. Однако проблем с комплектующими еще хватает. Их можно решить благодаря белорусскому участию.

Сергей Ильинский, директор по связям с общественностью АО "АВТОВАЗ":

В прошлом году мы провели довольно большое количество переговоров с коллегами из Беларуси и даже начали сотрудничество с некоторыми из них. Но впереди еще более глубокое сотрудничество. В данном случае мяч на стороне наших потенциальных партнеров из Беларуси. Мы готовы. Мы готовы рассматривать предложения. Самое главное, чтобы они были конкурентными по качеству и по стоимости.