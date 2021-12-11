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В Томском политехническом университете находится единственный в России действующий университетский ядерный реактор
Белорусские студенты могут поступать в российские вузы. В Томском политехническом университете, например, находится единственный в России действующий университетский ядерный реактор. Мирный атом помогает при диагностике и лечении рака, защищает наши границы от провоза незаконных веществ, помогает фруктам и овощам доехать в любую часть света, не растеряв свои полезные качества.
Из Томска Дарья Белоусова-Петровская.С виду небольшой и уютный Томск, на самом деле один из самых крупных городов Западной Сибири. И один из старейших. Основан более 4-х веков назад и знаменит своим деревянным зодчеством. В городе вместе с современной застройкой можно увидеть жилые деревянные срубы начала 19 века. Также Томск называют городом науки. Здесь находятся 15 различных научно-исследовательских институтов и целых 9 университетов. Среди них - знаменитый Томский политехнический, который известен ядерными исследованиями.
Ядерные технологии используют для лечения онкозаболеваний
Например, с помощью циклотрона - это ускоритель заряженных частиц, конкретно - ионов, можно лечить различные онкологические заболевания. Так называемая нейтронная терапия рака. Заряженный поток направляют точечно в область опухоли, не затрагивая здоровые органы. Также ядерные технологии используют для производства фармацевтических препаратов, например - лекарств для лечения рака печени.
Ядерные технологии применяют и в промышленности. Установка "Бетатрон" - это такой суперсканер, в десятки раз мощнее рентгеновских аппаратов. Просвечивает крупные объекты, такие как опоры мостов, фундаменты зданий, швы на кораблях. Также используют при просвечивании грузов, железнодорожных и морских контейнеров. Кстати, многие подобные установки работают на белорусской таможне и погранпереходах.
Это единственный в России университетский действующий ядерный реактор. Был запущен в 1967 году. Основная цель - обучение студентов, будущих специалистов-ядерщиков и ученых. Интересный факт, что раньше здесь могли учиться только россияне. А с 2015 года впервые допустили иностранцев. Посредине находится сердце реактора, его ядро. Это огромный бассейн глубиной около 8 метров с чистейшей водой, которая светится голубоватым цветом.
Артем Наймушин, руководитель учебно-научного центра "Исследовательский ядерный реактор" Томского политехнического университета:
В Беларуси планируют построить исследовательский ядерный реактор
В Беларуси специалисты такого уровня нужны. В стране идет курс на развитие мирной атомной энергетики. Построена первая Белорусская атомная станция. В планах - возведение второй. Также белорусская Академия наук и Росатом обсуждают строительство у нас в стране исследовательского ядерного реактора.
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