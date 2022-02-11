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В топе спроса остаются агротуризм и санаторно-курортное лечение в Беларуси

Еще две с половиной недели и зима закончится. Значит, самое время планировать отпуск. Специалисты по внутреннему туризму отмечают - в топе спроса остаются агротуризм и санаторно-курортное лечение. Темп этот уже задан, менять что-то кардинально нет смысла, считают в Минспорта и туризма. Сама ситуация показала, что люди больше предпочитают именно такие направления.

Вообще все виды туризма взаимосвязаны, между ними сложно провести границу. Например, если говорить про агроэкотуризм, параллельно с ним идет гастрономический, спортивный, оздоровительный. Свои задачи регулятор видит так - улучшать условия, чтобы эти виды туризма достойно развивались и белорусы и гости нашей страны получали комфортные возможности для отдыха. Антон Малюта спросил о готовности баз к летнему сезону (видео).

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