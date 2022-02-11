В топе спроса остаются агротуризм и санаторно-курортное лечение в Беларуси

Еще две с половиной недели и зима закончится. Значит, самое время планировать отпуск. Специалисты по внутреннему туризму отмечают - в топе спроса остаются агротуризм и санаторно-курортное лечение. Темп этот уже задан, менять что-то кардинально нет смысла, считают в Минспорта и туризма. Сама ситуация показала, что люди больше предпочитают именно такие направления.