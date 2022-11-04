В торговле наблюдается снижение цен на продукцию, заявили в МАРТ

Директива "О недопустимости роста цен" выполнена. Бизнесу при формировании стоимости товаров нужно пользоваться соответствующим постановлением Совмина. Это сообщил глава профильного ведомства, отметив, что местами в торговле уже наблюдается снижение стоимости на продукцию.



В оборот поступают новые товары, которые уже оцениваются по введенной системе с пониженными торговыми надбавками. В целом же бизнес адаптируется к новым правилам, интенсивность обращений в МАРТ по вопросам ценообразования снижается.



Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Надо понимать: теперь мы будем жить и работать именно в этой парадигме формирования справедливо обоснованной цены. Если цена и будет повышаться, то только контролируемо. И импортеры, и производители, и оптовики, и торговое звено теперь должны будут перестроить свою работу. Поработайте с затратами, оптимизируйте логистические цепочки, если вы импортеры. Переговорите с поставщиками о снижении цены. Многие сегодня это уже делают. К сожалению, пока это получается не у всех. Ведомство для подробного разъяснения всех нюансов новой системы регулирования цен проводит выездные мероприятия по всей стране. Обратную связь также можно получить на сайте МАРТ (работает онлайн-окно). Либо же позвонить на горячую линию.



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