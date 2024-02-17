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В торговом центре "Столица" прошел информационно-просветительский марафон "Выбирай.BY"
Неделя остается до единого дня голосования, когда белорусам предстоит выбрать депутатов всех уровней. По всей стране проходят агитации, диалоговые площадки и патриотические мероприятия. Все для того, чтобы проинформировать избирателей о важности голосования на выборах.
Сегодня в торговом центре "Столица" прошел информационно-просветительский марафон "Выбирай.BY". К нему присоединились более сотни минчан и гостей столицы. Для посетителей была подготовлена яркая программа: выступление молодых артистов белорусской эстрады, работа интерактивных площадок, фотозоны и дегустации от белорусских производителей. К марафону присоединись и молодежные общественные объединения. Так, любой желающий мог поучаствовать в акции БРСМ "Паштоўка.БЕЛ" и отправить своим знакомым и близким приглашение на участие в выборах. В марафоне участвовали и приглашенные гости.
Уже на следующей неделе в стране начинается досрочное голосование, а 25 февраля - единый день голосования.
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