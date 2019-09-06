ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В торжествах по случаю 1000-летия Бреста примут участие делегации из 12 стран

Брест - город мужества и героизма - отмечает свое 1000-летие. В торжествах, которые будут идти три дня, примут участие делегации из 12 стран. Подарки для жителей и гостей - большой концерт на площади Ленина и открытие Западного обхода. Самые яркие события освещает команда Агентства теленовостей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все