В торжествах по случаю 1000-летия Бреста примут участие делегации из 12 стран

Брест - город мужества и героизма - отмечает свое 1000-летие. В торжествах, которые будут идти три дня, примут участие делегации из 12 стран. Подарки для жителей и гостей - большой концерт на площади Ленина и открытие Западного обхода. Самые яркие события освещает команда Агентства теленовостей.



