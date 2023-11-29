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В третий день работы белорусско-узбекского медицинского форума участники подведут итоги
Делегация из Узбекистана продолжает перенимать опыт Беларуси в медицине.
Так, участники белорусско-узбекского форума познакомились с подходами в подготовке специалистов высшего и среднего звена на примерах Витебска: в Государственном медуниверситете и Медицинском колледже. Вуз осуществляет сотрудничество со многими ведущими зарубежными партнерами в области науки, образования и практического здравоохранения. В частности, в Узбекистане у ВГМУ налажено взаимодействие с профильными вузами в Бухаре, Карши, Термезе и Самарканде. Во время встречи были налажены новые контакты. А Витебский медколледж тесно сотрудничает с Афшанским техникумом общественного здоровья.
В рамках договора в первую очередь обсуждаются вопросы взаимного сотрудничества, обмена студенческими отрядами, практико-ориентированное обучение, методическая работа, олимпиадное движение.
Цель нашего приезда, конечно, обоюдная работа на будущее, обмен опытом преподавательского состава и студентов, чтобы обучить наших студентов на благо народа.
Представители здравоохранения Узбекистана также посетили медучреждения разных уровней в Орше. Итоги медицинского форума подведут сегодня на пленарном заседании во Дворце Республики.
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