В третий день работы белорусско-узбекского медицинского форума участники подведут итоги

Так, участники белорусско-узбекского форума познакомились с подходами в подготовке специалистов высшего и среднего звена на примерах Витебска: в Государственном медуниверситете и Медицинском колледже. Вуз осуществляет сотрудничество со многими ведущими зарубежными партнерами в области науки, образования и практического здравоохранения. В частности, в Узбекистане у ВГМУ налажено взаимодействие с профильными вузами в Бухаре, Карши, Термезе и Самарканде. Во время встречи были налажены новые контакты. А Витебский медколледж тесно сотрудничает с Афшанским техникумом общественного здоровья.