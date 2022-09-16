3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В третий фестивальный день "Молодежь - за Союзное государство" прошел конкурс исполнителей молодежной песни. Участники поделились впечатлениями
Слово белорусской молодежи сегодня звучит на Смоленщине. Третий международный фестивальный день "Молодежь - за Союзное государство" продолжает конкурс исполнителей молодежной песни.
Это главное мероприятие форума. 18 ребят от Беларуси и России сегодня представляли две песни, одна из которых должна раскрывать любовь к Родине.
Оценивало их профессиональное жюри. В составе заслуженные артисты, деятели культуры, лауреаты международных конкурсов. Подробности у Дарьи Рачко.
За пару минут до выхода на сцену в гримерках девочки впопыхах делают последние взмахи кистью, надевают костюмы... Парни распеваются.
Андрею Коту 19. Он из Орши. Солист народной студии эстрадной песни Creativе, участник и победитель республиканских и международных конкурсов в 2022 году, получил Гран-при областного "Песни юности наших отцов". Заявку на этот фестиваль подал спонтанно. Уверенность в своих силах и ежедневная подготовка дает результат.
Волнуюсь очень сильно. На самом деле собралась большая конкуренция. Только прошел саундчек, я понимаю, ребята привезли очень сильные композиции. И у всех достаточно сильные голоса.
И сколько бы выступлений и побед ни было, каждый конкурсант свой выход на сцену проживает как первый.
Отборочный этап прошел еще в августе. В борьбу за путевку в Смоленск вступили 17 участников из разных регионов Беларуси. Отобрали 8 лучших.
Такая поддержка невероятно чувствовалась от каждого зрителя: от белорусов и от россиян совместно. Жюри очень внимательно слушали. И, честно говоря, очень хорошая энергетика в зале и на сцене, просто потрясающая!
Сегодня представляю одну белорусскую песню, одну русскую. Белорусской я представляю нашу страну, наш язык, красоту нашей страны и, конечно же, мелодичность нашего родного языка.
Россию представили десять человек. Из Хабаровска, Самары, Санкт-Петербурга, Москвы... Талантливые, харизматичные, трудолюбивые, а самое главное - наполненные любовью к родной стране. Об этом сегодня в первом отделении.
Впечатления самые лучшие. Прекрасная публика здесь. Вообще очень классный конкурс, потому что так много зрителей - это удивительно для конкурса. И они все поддерживают тебя. Эта нереальная поддержка, теплота, любовь ощущается в зале.
На втором этапе конкурсанты исполняли песни, отражающие темы современных молодежных проблем, продолжительность композиций не более 4 минут каждая.
Я увидел самородков, талантливых ребят, мне очень понравилось. Когда люди чисто поют, это так прекрасно. Артист вышел и ни одной фальшивой ноты - это же потрясающе! Есть, значит, у нас талантливые люди и в России, и в Беларуси. Это просто великолепно!
О дружбе, о родительской любви и заботе, о земле, на которой родился и вырос- композиции тронули до глубины души. Пока жюри подводило итоги, участники фестиваля почтили память тех, благодаря кому мы сейчас живем под мирным небом. В мемориальном комплексе Смоленска возложили цветы к Вечному огню.
Поем и славим край родной. Третий фестивальный день продолжит музыкальный вечер, посвященный национальным традициям регионов Беларуси и России.
А завтра, 17 сентября, концертная эстафета Союзного государства пройдет по городам Смоленской области Ярцево и Сафоново под девизом "Когда мы едины - мы непобедимы".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов