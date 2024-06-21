В Тростенце прошел митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны

Мы приходим, чтобы почти память и вспомнить всех тех, кто погиб на полях сражений либо в партизанских лесах. Все равны, и только вспоминая те черные страницы для нашего Минска и для всей нашей страны, мы можем сказать, что допустить этого нельзя.

Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов