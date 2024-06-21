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В Тростенце прошел митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны
В канун Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны по всей Беларуси чтят героев - тех, кто ценой своей жизни подарил нам мир. А его завещано беречь. Об этом говорили сегодня и участники митинга-реквиема в мемориальном комплексе "Тростенец". Тысячи людей собрались здесь, чтобыотдать дань уважения погибшим. Подробнеео мероприятии в памятном месте рассказалакорреспондент АТНКарина Гуревич.
Митинг-реквием в мемориальном комплексе "Тростенец" объединил 21 июня несколько тысяч человек, представителей разных поколений - молодежь и ветеранов. К месту памяти и скорби принесли цветы в знак нашей благодарности за мир.
Сегодня здесь на митинге-реквиеме собрались неравнодушные люди, для которых память о войне жива, для которых очень важно помнить о тех трагических событиях и передавать эту память из поколения в поколение.
"Тростенец" был крупнейшим на территории СССР и четвертым в мире лагерем смерти. Он объединяет несколько мест массового уничтожения людей. Проводить здесь общегородской митинг-реквием - уже традиция. Церемония возложения цветов, посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, проходит у монумента "Врата памяти". Здесь собрались представители общественных объединений и трудовых коллективов, все неравнодушные к событиям военного лихолетья.
Мы приходим, чтобы почти память и вспомнить всех тех, кто погиб на полях сражений либо в партизанских лесах. Все равны, и только вспоминая те черные страницы для нашего Минска и для всей нашей страны, мы можем сказать, что допустить этого нельзя.
С благодарностью и уважением относиться к истории - наш долг. 22 июня ровно в полдень пройдет Всебелорусская минута молчания. Присоединиться к ней - значит почтить память тех, кто ценой своей жизни подарил нам мирное сегодня.
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