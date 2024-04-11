В Тростенце возложили цветы в память об узниках концлагерей

Это очень важная дата для нашей истории, во многих семьях были узники концлагерей - бабушки, дедушки, прадеды, прабабушки прошли через фашистские застенки. Для нашей страны, для нашего белорусского народа это очень значимый день. Но он значим не только как дань памяти узникам, как дань памяти жертвам насилия со стороны фашистов, он важен еще и потому, что он напоминает нам о недопустимости фашизма, о недопустимости нацистской идеологии и необходимости борьбы с нею.

Олег Романов,депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Белорусской партии "Белая Русь"