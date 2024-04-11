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В Тростенце возложили цветы в память об узниках концлагерей
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. На нашей территории насчитывалось более 150 мест массового содержания и уничтожения. Один из крупнейших - Тростенец. Сегодня в мемориальном комплексе возложили цветы бывшие узники, молодежь, депутаты и представители общественных организаций.
По первоначальным данным, на этой территории было уничтожено более 200 тысяч человек. После изучения архивных документов Генеральной прокуратурой были обнаружены подтверждения - число жертв составляет около 550 тысяч. Это как мирные советские граждане, так и евреи, которых привозили в Минск специальным транспортом.
За время оккупации с 41-го по 44-й годы на территории современной Беларуси были уничтожены миллионы мирных граждан, стариков, женщин, детей. Люди гибли в лагерях смерти, их убивали в газовых камерах, расстреливали в городах, сжигали в деревнях и селах.
Инесса Кулаго, узница концлагеря:
Все наши люди прошли принудительные содержание и концлагеря и потеряли здоровье. лагерях. Я в 1943 году уже находилась в Германии, пока не освободили в 1945 году. Конечно, помним голод, холод - это было страшное время. Не дай бог, чтобы наша молодёжь это тоже почувствовала.
Молодежь современная должна помнить о тех зверствах, которые были проведены в этих концлагерях, и мы не должны забывать и тех, кто сейчас остались живы, и тех, кто, к сожалению, уже из этих концлагерей не вышел.
Это очень важная дата для нашей истории, во многих семьях были узники концлагерей - бабушки, дедушки, прадеды, прабабушки прошли через фашистские застенки. Для нашей страны, для нашего белорусского народа это очень значимый день. Но он значим не только как дань памяти узникам, как дань памяти жертвам насилия со стороны фашистов, он важен еще и потому, что он напоминает нам о недопустимости фашизма, о недопустимости нацистской идеологии и необходимости борьбы с нею.
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