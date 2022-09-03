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В "Тростенце" вспомнили жертв концлагеря
Трагическую историю концлагеря "Тростенец" вспоминают 3 сентября в Беларуси. Ко дню памяти жертв в крипте Всехсвятского храма состоялась лития. Далее велопробег отправился в мемориальный комплекс. У скульптурной композиции "Врата памяти" состоялась межконфессиональная молитва.
"Тростенец" - самый большой концлагерь на территории СССР. По вновь открывшимся архивным данным генеральной прокуратуры Беларуси, здесь во время войны были замучены более полумиллиона человек.
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