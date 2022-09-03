В "Тростенце" вспомнили жертв концлагеря

Трагическую историю концлагеря "Тростенец" вспоминают 3 сентября в Беларуси. Ко дню памяти жертв в крипте Всехсвятского храма состоялась лития. Далее велопробег отправился в мемориальный комплекс. У скульптурной композиции "Врата памяти" состоялась межконфессиональная молитва.

"Тростенец" - самый большой концлагерь на территории СССР. По вновь открывшимся архивным данным генеральной прокуратуры Беларуси, здесь во время войны были замучены более полумиллиона человек.

