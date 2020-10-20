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В. Трухачев: Евросоюз хочет включить Беларусь в сферу своего влияния

Евросоюз всерьез взялся за Беларусь. Его цель - разделить нашу страну с Россией и включить в сферу своего влияния. Это видно по агрессивной позиции Польши, изменившейся политической риторике Словакии, а также вступившим в игру Чехии, Австрии и Швеции. Таким мнением с нашим телеканалом поделился российский ученый Вадим Трухачев.

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