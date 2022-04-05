Деревню Лесники планируют превратить в центр агротуризма

Развитие экотуризма - это и способ возрождения небольших деревень. Так, в Лидском районе бизнесмен открыл на малой родине экологическую ферму с десятками видов диких и домашних животных. Теперь посмотреть на белорусское сафари и насладиться сельским колоритом могут все желающие.

Как развивать агробизнес в тесной связке с внутренним туризмом - подробности в репортаже Юрия Карнеловича.

Зоотехник Юрий Янович на экологической ферме работает чуть меньше года. Говорит, всегда ставил перед собой трудные задачи и пытался их решить. Когда предложили заняться разведением благородных оленей – алтайских маралов, согласился не раздумывая. Животное для наших широт уникальное, требует особого внимания.





Кормление производится один раз в сутки, выдаются сразу концентраты. Мы заметили, что они очень любят овес, именно дробленый овес. И для них он самая такая благоприятная пища. Также потом происходит кормление сенажами или силосом. Ну и поение, чтобы завезти чистую воду. Потому что животные эти пьют чистую воду. Юрий Янович, зоотехник





Белорусское сафари

Еще на ферме дикие лошади, отара овец, кролики, коровы и все это в открытых вольерах, в свободном выгуле. Такое белорусское сафари для владельца агробизнеса Игоря Андрюшко - возможность возродить свою малую родину. В небольшой деревне Лесники жила бабушка, все летние каникулы он проводил здесь. Сейчас его мечта, чтобы деревня ожила. Агротуризм - один из способов добиться цели.





Деревня увядала, жителей становилось все меньше и меньше. И перспектива деревни была такая, что ее бы просто снесли. Соответственно стало жалко. Родился такой проект, чтобы люди приезжали, здесь останавливались и соответственно питались экологически чистой продукцией. Игорь Андрюшко, владелец экофермы





Сельский колорит востребован у туристов

Просто разводить животных в вольерах предпринимателю было недостаточно. Если уж возрождать деревню, так по полному циклу. Государство предоставило сельхозугодья, закупили технику, теперь все корма для своих питомцев выращивают сами. Появились и первые туристы. Посмотреть на диких маралов и домашнюю живность приезжают гости со всех уголков региона. В усадьбе самый главный по туризму - это ослик Жорик. Появился он недавно, но уже стал всеобщим любимцем. Он встречает и провожает гостей.





Один из последних проектов экофермы - птичий двор

Здесь обитают десятки видов пернатых - от гусей и уток до фазанов и павлинов. Есть и экзотические представители фауны.





Самая достопримечательность у нас - это утка мандаринка. Она здесь в наших широтах не обитает. Гнездится она только в дуплах. Она у нас уже где-то около двух лет. И вот ради нее можно только приезжать сюда и смотреть, любоваться этой красотой. Александр Бояршинов, управляющий экофермой

Экологическая ферма в Лесниках - это проект еще и социальный. Здесь создано около десятка новых рабочих мест. Трудятся в основном жители окрестных деревень. Развитие такого сельского туризма районные власти только приветствуют. Регион - один из лидеров в стране по количеству мест отдыха с деревенским колоритом.





В Лидском районе зарегистрировано 38 субъектов агроэкотуризма. Анализируя количество зарегистрированных усадеб, можно говорить о качественном насыщении услуги на данном этапе. Имеющийся потенциал субъектов агротуризма позволяет привлечь значительное количество туристов. Александр Макей, главный специалист отдела спорта и туризма Лидского райисполкома