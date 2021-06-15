В Центральном ботаническом саду НАН время цветущих ирисов и пионов

Что в топе самых востребованных летом экскурсий? Экскурсия, посвященная цветению розы. У нас есть традиционный праздник - это праздник розы. С удовольствием все приходят - у нас большая коллекция. Продолжается паломничество на сирень, рододендроны еще цветут - мы объявляем прямо неделями цветение этих красивых кустарников, и это очень востребовано. Работает научный сотрудник, он рассказывает об этом растении, об истории, об агротехнике. Все это очень познавательно и интересно.



Ирина Аношенко, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси

