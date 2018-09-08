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В Центральном ботаническом саду проходит фестиваль науки

Поуправлять виртуальным космическим кораблем или на время перевоплотиться в археолога сегодня можно в столичном Ботаническом саду. Там развернулся настоящий город науки. На тематических площадках ученые презентуют разные области исследований и проводят познавательные лекции, мастер-классы для всей семьи. Такой смарт-фестиваль проводят в Минске впервые.

Гостей научного праздника сегодня также ждут встречи с космонавтами. Участники Международного космического конгресса расскажут о своей работе и ответят на вопросы минчан.

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