В Центральном ботаническом саду проходит фестиваль науки

Поуправлять виртуальным космическим кораблем или на время перевоплотиться в археолога сегодня можно в столичном Ботаническом саду. Там развернулся настоящий город науки. На тематических площадках ученые презентуют разные области исследований и проводят познавательные лекции, мастер-классы для всей семьи. Такой смарт-фестиваль проводят в Минске впервые.