В Центральном районе Минска обустроят новый пляж

Всего же в теплый период года минчан и гостей города готовы принять 22 пляжа. Чтобы их подготовить к предстоящему купальному сезону, необходимо обследовать и очистить прибрежные зоны, лесные массивы, убрать мусор при его наличии. Особое внимание уделяется оборудованию на пляжах. Его в настоящее время обследуют, в зависимости от его состояния принимается решение о ремонте либо замене. "Парк" пляжного оборудования в этом году увеличится на 600 единиц. К примеру, на Цнянском водохранилище очень популярна зона барбекю. По словам генерального директора УП "Минскзеленстрой", там планируется установить несколько новых мангалов и дополнительных беседок.