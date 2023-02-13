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В Центральном районе Минска обустроят новый пляж
В Центральном районе Минска в этом году планируется обустроить новый пляж. Об этом рассказал генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Александр Ермолович, пишет агентство "Минск-Новости".
Всего же в теплый период года минчан и гостей города готовы принять 22 пляжа. Чтобы их подготовить к предстоящему купальному сезону, необходимо обследовать и очистить прибрежные зоны, лесные массивы, убрать мусор при его наличии. Особое внимание уделяется оборудованию на пляжах. Его в настоящее время обследуют, в зависимости от его состояния принимается решение о ремонте либо замене. "Парк" пляжного оборудования в этом году увеличится на 600 единиц. К примеру, на Цнянском водохранилище очень популярна зона барбекю. По словам генерального директора УП "Минскзеленстрой", там планируется установить несколько новых мангалов и дополнительных беседок.
"Кроме того, в текущем году в Минске появятся 18 новых зон отдыха - по две в каждом районе города. Их открытие будет приурочено к Дню Независимости Республики Беларусь и Дню города", - уточнил Ермолович.
Фото:pixabay.com
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