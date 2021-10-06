Свежий урожай яблок, картофеля, капусты и других овощей и фруктов можно приобрести на традиционных сельхозярмарках в Минске. Почти полторы сотни торговых площадок развернуто во всех районах столицы. В формате мини они работают в будние дни, в выходные более масштабно. Самая бойкая торговля по субботам и воскресеньям у "Чижовка-Арены". Свою продукцию в столицу привозят фермеры и хозяйства из всех регионов Беларуси. Также предлагают мед, мясные и молочные изделия. В Центральном районе Минска развернуто 12 площадок для осенней сезонной торговли. Одна из них - в Киевском сквере.



Бесплатно доставить покупки домой ветеранам и пожилым людям помогут волонтеры. Радовать свежей продукцией с поля фермеры будутдо 15 ноября.