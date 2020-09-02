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В центральном регионе Беларуси на неделе тепло, но влажно
Тепло, но влажно. Такую погоду на неделе прогнозируют в центральном регионе. Начало осени пока в рамках климатической нормы. Ночью в Минской области преимущественно без осадков, утром и днем - кратковременные дожди. В четверг на большей части территории области возможны грозы. Ветер северный с порывами до 14 м/с, местами возможен туман. Ночью температура воздуха от 7 до 13 тепла. Днем столбики термометра будут показывать до плюс 18 градусов.
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