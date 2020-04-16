В центральном регионе продолжается акция "Свет добра в каждый дом"

Сегодня к проекту, организованному Минским облисполкомом и представителями бизнеса, присоединилась еще одна компания крупной торговой сети - "Соседи".В Логойский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где проживают 160 человек, доставили крупы, консервы, овощи, фрукты и сладкие угощения. Сегодня участники благотворительной акции также посетят и Несвижский дом-интернат для 158 постояльцев.



