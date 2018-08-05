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В центре Дубровно установили башню с часами

Стрелки не только показывают точное время, но и напоминают страницы истории города. К слову, в XVIII веке Дубровно называли часовой столицей Российской империи. Здесь находилась мануфактура по производству карманных часов. Поставлялись они к императорскому двору, лишь малая часть уходила в продажу. Три экземпляра часов, изготовленных в Дубровно, хранятся в Эрмитаже.

Четыре циферблата, которые украшают башню, в радиусе метр. Точность до миллисекунды. Механизм отслеживает время через GPS-приемник.

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