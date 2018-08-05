В центре Дубровно установили башню с часами

Стрелки не только показывают точное время, но и напоминают страницы истории города. К слову, в XVIII веке Дубровно называли часовой столицей Российской империи. Здесь находилась мануфактура по производству карманных часов. Поставлялись они к императорскому двору, лишь малая часть уходила в продажу. Три экземпляра часов, изготовленных в Дубровно, хранятся в Эрмитаже.