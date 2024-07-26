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В центре Гомеля обрушилась стена нежилой четырехэтажки

В центре Гомеля обрушилась стена нежилой четырехэтажки

В Гомеле обрушилась стена нежилой четырехэтажки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на горисполком.

Происшествие случилось в центре города по ул.Крестьянской, недалеко от торгового центра "Секрет". Обрушилась часть нежилого здания. На месте работают службы.

Власти города просят гомельчан не приближаться к месту происшествия.

Фото: gp.by

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