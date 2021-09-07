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В центре Гомеля появится патриотический мурал "Мы - адно цэлае!"
"Мы - адно цэлае!" - патриотический мурал с таким названием появится в центре Гомеля. Художники уже сделали основу композиции на стене городского здания - сейчас занимаются его раскраской. На изображении женщина держит в руках Беларусь "кленовый листок", который мы привыкли видеть на карте. На месте каждой области будет нарисована достопримечательность - бренд региона. Жителям города уже не терпится увидеть окончательный вариант.
Для города это очень большой подарок. Смотришь - и поднимается настроение. Вызывает чувство гордости за нашу Родину. Все это нужно развивать в детях.
Мурал "Мы - адно цэлае!" - подарок Гомелю ко Дню народного единства.
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