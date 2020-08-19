В центре Логойска собрались те, кто понимает, сколько проделано за годы становления Беларуси

Здесь - в центре - собрались единомышленники. Те, кто понимает, сколько проделано за годы становления Беларуси, сколько они сделали для своего города, района. И сколько еще всего предстоит сделать. Здесь те, кто не готов вот так просто отдать страну, которая всегда была мирной площадкой для решения любых вопросов.