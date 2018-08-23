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В центре Минска открылся музей денег

Экспозиция собрала медные, чугунные, золотые и серебряные монеты, а еще так называемых зайчиков и зубров. Представлено более тысячи экспонатов. Можно увидеть купюры на шести языках и самые большие монеты - размером с ладонь. Их номинал 150 рублей, и относятся они к коллекции памятных монет Национального банка.

Музей работает ежедневно. Есть сенсорный экран с виртуальной экскурсией, которую можно провести самостоятельно.

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