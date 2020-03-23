Вертолеты в небе и 12 машин спецтехники. В центре Минска прошли масштабные учения МЧС. Условное возгорание ликвидировали в одном из высотных бизнес-центров - на седьмом и четырнадцатом этажах. Из здания эвакуировали и десятки работников и посетителей. По легенде, на верхних этажах были пострадавшие. Часть из них освободили с помощью куба жизни, очень тяжелых транспортировали на вертолете прямо с крыши высотки. С подробностями Илья Цветков.



В небе над городом вертолеты, в самом центре столицы десятки единиц специальной техники. Сегодня здесь проводит массовые учения МЧС. Отрабатывают ликвидацию возгорания в высотном здании. Сразу после поступления экстренного сигнала специально подготовленная аварийная дружина центра вышла на связь с пожарной службой. Команде необходимо оказать первую помощь людям, оставшимся в здании, и разблокировать аварийные выходы.



По легенде, пожар начался из-за короткого замыкания. Огонь распространился с седьмого на четырнадцатый этаж. За несколько минут из здания эвакуировали десятки посетителей и сотрудников центра. Условных пострадавших надо быстро эвакуировать и госпитализировать. Часть из них освободили с помощью так называемого куба жизни. Для спасения людей с тяжелыми травмами на место вылетела авиация. На месте учений был организован мобильный медицинский пункт, где медики и волонтеры проводили осмотр пациентов и оказывали первую помощь. Такие учения столичные спасатели проводят как минимум раз в год. Следующий этап пройдет уже завтра в здании Белгосцирка.



