В центре Минска сегодня пройдет парад пожарной аварийно-спасательной техники

Спасать чужие жизни, рискуя своей. В этом году пожарной службе Беларуси исполняется 165 лет.

В честь праздника сегодня в центре столицы пройдет парад пожарной аварийно-спасательной техники. Начало в 11 часов. Проследует колонна от Белгосцирка до площади Победы. Спасатели продемонстрируют пожарную форму разных эпох, технику - как раритетную, так и современную. Всего более 60 единиц. Настоящее шоу организаторы обещают в парке Горького: фейерверк и водные феерии. В преддверии знаменательной даты появилась и почтовая марка "Белорусская пожарная служба". Ее гашение состоялось накануне.