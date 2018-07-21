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В центре Минска сегодня пройдет парад пожарной аварийно-спасательной техники
Спасать чужие жизни, рискуя своей. В этом году пожарной службе Беларуси исполняется 165 лет.
В честь праздника сегодня в центре столицы пройдет парад пожарной аварийно-спасательной техники. Начало в 11 часов. Проследует колонна от Белгосцирка до площади Победы. Спасатели продемонстрируют пожарную форму разных эпох, технику - как раритетную, так и современную. Всего более 60 единиц. Настоящее шоу организаторы обещают в парке Горького: фейерверк и водные феерии. В преддверии знаменательной даты появилась и почтовая марка "Белорусская пожарная служба". Ее гашение состоялось накануне.
Для самых маленьких гостей организуют различные конкурсы и викторины. За участие ребятам вручат жетоны, которые после можно будет обменять на подарки.
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