ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В центре Минска тестируют новый умный светофор с подсветкой

Светофорный тест-драйв - первый экспериментальный экземпляр уже на Сурганова. Он оснащен дополнительной подсветкой, звуковым сигналом и вызывным инструментом. Всего в столице более восьми сотен световых регулировщиков. Первый появился буквально 85 лет тому назад.

Накануне Международного дня светофора об инфраструктуре дорог и организации движения - Карина Гуревич (подробности в видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все