В центре Минска тестируют новый умный светофор с подсветкой

Светофорный тест-драйв - первый экспериментальный экземпляр уже на Сурганова. Он оснащен дополнительной подсветкой, звуковым сигналом и вызывным инструментом. Всего в столице более восьми сотен световых регулировщиков. Первый появился буквально 85 лет тому назад.