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В центре Минска звучат шедевры мировой классической музыки - от барокко до современности
Государственный симфонический оркестр Александра Анисимова дал старт серии "Летних вечеров" у городской Ратуши. Фестиваль проходит уже в четвертый раз. За это время его посетило около 160 тысяч зрителей. В программе только лучшие музыкальные творения. Запланированы семь концертов. У Ратуши можно будет услышать произведения Моцарта, Баха, Бетховена. Кстати, продемонстрировать свой музыкальный талант сможет и любой желающий. Традиционно на площади заработает "Свободный рояль".
Приятным сюрпризом станет и выступление скрипачки Маймуны. Напомним, классика в исполнении лучших музыкантов страны будет звучать возле городской Ратуши каждый субботний вечер до конца лета.
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