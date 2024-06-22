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В центре Москвы на Поклонной горе прошла акция "Свеча памяти"

Скорбный день - начало Великой Отечественной - вспоминают и в России. В центре Москвы на Поклонной горе прошла акция "Свеча памяти". Участники, в числе которых ветераны, почетные гости и волонтеры, зажгли свечи, чтобы почтить погибших в годы войны.

Набережную в российской столице озарил свет 1 418 свечей - по числу дней Великой Отечественной. Мемориальные акции проходят и в других городах России.

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