В Центре общественного наблюдения за выборами работает горячая линия

Центр общественного наблюдения за выборами продолжает принимать звонки на горячую линию и сообщения в чат-бот.

В первый день досрочного голосования поступило около 70 обращений. Чаще всего избиратели просили помочь с поиском участка. Специалисты ответили на все вопросы.

Напомним, узнать адреса можно на официальном сайте ЦИК, заполнив бланк. Также граждан интересовало, как проголосовать не по месту проживания или на дому, где ознакомиться с программами кандидатов.