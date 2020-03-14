В центре помощи жертвам ДТП курс лечения прошли уже 26 человек

"Преодоление" - как путь к выздоровлению

Два с половиной месяца в коме, 4 сложнейших операции, и лечение в белорусских и китайских клиниках. Полине пришлось заново учиться делать буквально все. Взмах рукой или улыбка на лице считались уже победой. Сегодня она самостоятельно ходит. Те самые взмахи она делает уже кистью на своих работах, а в ответ - восторженные взгляды посетителей ее первой художественной выставки с символичным названием "Преодоление".

Место, где надежда возвращается

Покажи эти кадры врачам, которые впервые увидели поступившую в реанимацию Людмилу Куранову в 2008 году после жуткой аварии, удивлению, как и восторгу, не было бы предела. Как раз таким, казалось бы, безнадежно больным и помогают в центре жертвам, пострадавшим в ДТП

В сентябре прошлого года здесь начали проводить уникальные для страны реабилитационные методы. Помимо лечения, обучают родственников или соцработников правильно ухаживать за больными. Ежедневные массажи, стимуляция мышц и, конечно, психологическая помощь. Без современного диагностического оборудования тоже не обходится. Новый аппарат может точечно воздействовать на участки головного мозга, которые пострадали при аварии.

Людмила Жилевич, руководитель республиканского геронтологического центра:

"Мы имеем тот опыт, который позволяет нам даже у безнадежного пациента найти потенциал и развить его. И если вы видели наших пациентов, это те люди, о которых система говорила, что перспективы у них нет. Но на сегодняшний день они у нас ходят, контактируют, поют песни, говорят и смотрят в будущее".

В центре - 6 оборудованных палат, пациенты пребывают здесь от месяца до трех. Реабилитация абсолютно бесплатна. К слову, в похожих клиниках за границей - в той же России, Германии или Франции - сутки лечения пациентов стоят около 2 тысяч белорусских рублей.

С момента открытия в центре жертвам ДТП курс лечения прошли уже 26 человек. Истории у всех разные, но причины, по которым они оказались здесь, похожи. Они и отображены на этих стендах: от аварии и реанимации до этапа реабилитации.

В 2019 году на дорогах страны погибли 504 человека

На создание специализированного центра повлияло большое количество жертв на дорогах. В прошлом году число аварий превысило 3 с половиной тысячи, пострадали 3746 человек и 504 погибли. Герои нашего репортажа не виноваты в том, что с ними произошло. Кто-то просто ехал устраиваться на работу, и внезапно пьяный водитель вылетел на встречную.