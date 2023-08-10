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В центре "Пралеска" более 40 детей с аутизмом впервые проходят реабилитацию
Физиопроцедуры, занятия по интересам, индивидуальная программа питания. Центр медицинской реабилитации "Пралеска" впервые принимает смену ребят с аутическими расстройствами. На оздоровление прибыли 42 ребенка. Как проводят время маленькие пациенты и повторят ли в центре такой опыт вновь, расскажет корреспондент АТН Светлана Чернова.
Маленький Степа вместе с мамой уже третий день находится в центре медицинской реабилитации "Пралеска". Смену для деток с аутическими расстройствами здесь открыли впервые. К пациентам индивидуальный подход. С первого дня заезда каждого осмотрел реабилитолог и разработал персональный план восстановления здоровья.
Марина Симончик, мама:
Были у врача-психиатра на приеме. Нам предложили оздоровиться с ребенком. У ребенка очень строгая диета. Была справка от врача, что можно есть, что нельзя. Подошла лично к нам диетсестра, все спросила, уточнила, и все нам дают, как нужно нам.
Индивидуально даже расписание. Например, Степа не спит в послеобеденное время, поэтому днем и утром у него занятия со специалистами - логопедом или психологом, а также различные процедуры: бассейн, теплолечение, парафинолечение и грязевые аппликации. Все строго по назначениям. А еще обязательно кружки по интересам и даже вечерние дискотеки.
Татьяна Голуб, старшая медсестра физиотерапевтического отделения детского реабилитационного центра "Пралеска":
К нам на лечение приходят детки с аутизмом. Но мы лечим не основное заболевание, а сопутствующие: простудные заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, сколиозы, искривления позвоночника.
Смена для детей с аутическими расстройствами продлится 18 дней
По решению консультативного совета при Совете Республики на реабилитации в центре "Пралеска" сейчас находятся 42 ребенка с аутическими заболеваниями. Смена продлится 18 дней. Ребята проживают совместно с родителями - для них подготовлены индивидуальные палаты. Кстати, перед тем как принимать пациентов с особенностями развития, специалисты "Пралескі" прослушали цикл лекций от коллег из психоневрологического диспансера.
Надежда Демидова, главный врач УЗ "Городской детский центр медицинской реабилитации "Пралеска":
По решению комитета по здравоохранению сюда направлены специалисты из города Минска: 3 психолога работают и 4 дефектолога. В первую половину дня у ребят занятия с психологами, дефектологами, посещение процедур и во вторую половину дня даже проходят какие-то физиопроцедуры. Это и спелеокамеры, дети посещают и бассейн. С 4 часов приходят воспитател
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Квалификация врачей и педагогов, находящихся в оздоровительном центре "Пралеска", показывает высокую готовность к тому, чтобы таких детей мы принимали в дальнейшем. Есть планы по тому, чтобы в каждую смену определенное количество таких деток мы могли принимать и в течение года.
В Беларуси более 2,5 тыс. детей с аутическими расстройствами
Детям с инвалидностью и особенностями психофизического развития уделяется особое внимание. В Минске за этот оздоровительный сезон на реабилитацию направлено 115 таких ребят. Если говорить о расстройствах аутического спектра, под наблюдением медиков в Беларуси на сегодняшний день
находится более 2,5 тысячи таких детей.
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