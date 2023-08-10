В центре "Пралеска" более 40 детей с аутизмом впервые проходят реабилитацию

Были у врача-психиатра на приеме. Нам предложили оздоровиться с ребенком. У ребенка очень строгая диета. Была справка от врача, что можно есть, что нельзя. Подошла лично к нам диетсестра, все спросила, уточнила, и все нам дают, как нужно нам.

Маленький Степа вместе с мамой уже третий день находится в центре медицинской реабилитации "Пралеска". Смену для деток с аутическими расстройствами здесь открыли впервые. К пациентам индивидуальный подход. С первого дня заезда каждого осмотрел реабилитолог и разработал персональный план восстановления здоровья.Индивидуально даже расписание. Например, Степа не спит в послеобеденное время, поэтому днем и утром у него занятия со специалистами - логопедом или психологом, а также различные процедуры: бассейн, теплолечение, парафинолечение и грязевые аппликации. Все строго по назначениям. А еще обязательно кружки по интересам и даже вечерние дискотеки.