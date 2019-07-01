3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В центре столицы продолжается генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
В эти минуты в центре столицы продолжается генеральная репетиция парада ко Дню Независимости.
Поскольку в этом году парад стартует в 9 часов вечера, открывать его будет авиация. После пролета авиации эстафету парада примет пешая колонна. По традиции отрывать ее будут курсанты Суворовского училища. Всего в парадном строю перед минчанами и гостями столицы пройдут 25 пеших парадных расчетов. Участие в параде примут и зарубежные гости из России, Китая, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Кульминацией парада станет проход механизированной колонны. БМП, БТР, автомобили "Богатырь", "Дракон", "Кайман", реактивные системы залпового огня "БелГрад", "Смерч" и "Полонез", самоходные роботизированные комплексы "Богомол», «Берсек», броневик "Рубон". Обеспечивать прямую трансляцию парада по традиции будет Белтелерадиокомпания.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все