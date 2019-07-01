В эти минуты в центре столицы продолжается генеральная репетиция парада ко Дню Независимости.



Поскольку в этом году парад стартует в 9 часов вечера, открывать его будет авиация. После пролета авиации эстафету парада примет пешая колонна. По традиции отрывать ее будут курсанты Суворовского училища. Всего в парадном строю перед минчанами и гостями столицы пройдут 25 пеших парадных расчетов. Участие в параде примут и зарубежные гости из России, Китая, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Кульминацией парада станет проход механизированной колонны. БМП, БТР, автомобили "Богатырь", "Дракон", "Кайман", реактивные системы залпового огня "БелГрад", "Смерч" и "Полонез", самоходные роботизированные комплексы "Богомол», «Берсек», броневик "Рубон". Обеспечивать прямую трансляцию парада по традиции будет Белтелерадиокомпания.