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В Центре трансфузиологии чествовали безвозмездных доноров

Количество безвозмездных донаций за последние 6 лет увеличилось

За последние 6 лет количество безвозмездных донаций увеличилось примерно в 19 раз. На сегодня в стране насчитывают более 98 тысяч доноров крови.

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